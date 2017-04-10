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毒蟲吸過量暈計程車 運匠直達派出所送大禮

2017-04-10  15:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣40歲林姓男子毒品前科累累，上週搭計程車到花蓮市訪友，卻疑似吸毒過量昏厥，計程車司機不知所措，只好就近送往稻香派出所求援，警方原以為民服務美事一樁，但一查個資發現林男竟是通緝犯，還真送上門來不費工夫，讓他躺在醫院3天恢復健康後，遂押他歸案執行4個月刑期。

吉安警方指出，林男在醫院除血壓略高並無異狀，院方懷疑是吸毒過量導致昏厥，運匠當時轉頭看乘客昏倒以為只是太累睡著，叫不醒才驚覺是陷入了昏迷，趕快就近開到派出所求救。警方通知救護人員並協助把林男抬上擔架送醫救治，經院方檢視男子並無大礙，警方用電腦查男子身分資料，才發現竟然是名毒品通緝犯。

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  • 花蓮縣林姓男子疑似吸毒過量在計程車上暈倒，被司機送往派出所求救。（記者王錦義翻攝）

    花蓮縣林姓男子疑似吸毒過量在計程車上暈倒，被司機送往派出所求救。（記者王錦義翻攝）

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