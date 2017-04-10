導管掉了要命！粗心護理師害死老婦判6月

2017-04-10 15:44

〔記者項程鎮／台北報導〕高雄榮總護理師黃淑妍協助房姓老婦人洗腎時，沒注意到血液導管鬆脫，導致房婦休克死亡，最高法院維持高雄高分院見解，依業務過失致死罪判處黃女6月徒刑、得易科罰金18萬元確定。

判決指出，102年8月19日，有失智症的房姓老婦在兒子陪同下到高雄榮總洗腎，由護理師黃淑妍進行頸靜脈導管置入血液透析治療，黃女沒注意到藍色導管鬆脫，導致房婦出現滲血情形，急救後仍休克死亡。

黃女辯稱不知為何導管會脫落，指當時洗腎病房還有兩床病人須她一併照顧，她無法隨時注意房婦洗腎狀況，且洗腎機器設有警報器，房婦的導管鬆脫時卻警鈴未響，不應把病患死亡怪罪她身上。

高雄高分院合議庭認為，房婦因有自行拔除鼻胃管紀錄，因此洗腎當天，雙手被綁住進行保護性拘束，但黃女連這點都不知道，實在過於漫不經心，事後一再掩飾狡辯，但考量醫療過程本有高度風險，如動輒課以醫療人員重刑，可能迫使他們消極態度或採不必要的預防性醫療行為，這樣非國民之福，因此僅判刑6月，上訴後被最高法院駁回。