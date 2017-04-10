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垂涎學姐壓電桿猥褻 學弟50萬獲判緩刑

2017-04-10  15:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹黃姓大一生垂涎學姐美色，竟於相偕遛狗時，將學姐壓在路旁電線桿，恐嚇猥褻得逞，經賠償50萬元後，新竹地院依強制猥褻罪判刑7月，緩刑3年。

黃姓大一男生因養狗認識大二學姐，有意進一步追求卻遭學姐拒絕。去年開學前夕，兩人與友人去飲酒做樂，清晨還相偕帶狗去遛狗。只是黃生見兩狗互動親蜜，竟一時把持不住，竟自已脫下褲子，露出內褲企圖性侵。

黃生熊抱學姐，還不斷雙手游移，將她壓倒在地，強摸其胸部及身體，並試圖脫去學姐衣褲。學姐不斷扭動反抗，他抱住她的身體並將他壓制在路旁電線桿上，學姐多次呼喊求救，並以手機打電話向男友求救，黃男見狀還將頭靠近學姐臉旁恫稱：「你再喊啊！你再喊也沒人會來救你！你知道我可以讓妳死在這裡嗎?」

學姐男友聽到求救電話，立即打電話報警，警方趕抵現場，逮捕黃男。黃男在法院審理時坦承犯行，並賠償50萬元和解，才獲得原諒。

法官認，黃男不思尊重他人身體自主權，僅為滿足一時性慾，對學姐強制猥褻，造成被害人內心深感恐懼，身心受創，惡性不輕，審酌已與對方和解，加上學姐盼法院從輕量刑，因此依強制猥褻罪判7個月，緩刑3年，期間保護管束。

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