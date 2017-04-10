小隻櫻花正妹掉哀鳳心慌慌 暖警助尋回讚到國外去

2017-04-10 15:24

〔記者徐聖倫／新北報導〕 20歲「卡哇依」櫻花妹市川深由希來台留學，日前她在前往私立淡江大學上課途中弄丟了自己的iPhone 7，慌張前往新北市中和警分局錦和派出所求援，所幸暖男警王彥翔利用「尋找iPhone功能」輸入派出所電話，且熱心的中和民眾撿到手機後，也拿至錦和所歸還，終於讓深由希小姐露出靦腆笑容。

王員告訴市川手機不一定找得回，便決定先送她返家等候佳音，而市川中文不太輪轉，平時與室友一同行動的她也講不出租屋地址，耐心詢問她從何地搭公車、轉捷運，開著警車循公車路線終於找到市川租屋處，順利將其送回家。

王員利用「尋找iPhone功能」輸入試穿手機遺失訊息，果然台灣最美風景是人，撿到手機的好心看見訊息趕緊將手機拿到錦和所，警方同時通知市川前往領回，市川深表感激，她大讚「台灣人真的都很有善心」。