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南紡購物中心遭潑漆丟磚塊 業者：警方加油

南紡購物中心於十日凌晨遭歹徒朝大門潑漆、丟磚塊滋擾。（資料照，記者王俊忠攝）

2017-04-10  15:26

〔記者王俊忠／台南報導〕開幕逾兩年的南市南紡購物中心首度發生遭人潑漆、丟磚塊滋擾事件！業者感嘆台南最近治安不好，請警方加油！

今天上午近八點許，有好心民眾向南紡保全人員反應購物中心的大門口遭潑灑紅、藍漆，保全立即報警並通報南紡高層。

轄區市警一分局員警到場檢視，購物中心一樓往內縮的大門玻璃遭潑兩包紅、藍漆，還留有幾塊磚頭碎塊，但玻璃並未破損。警方即封鎖現場鑑識、蒐證。在警方調查後，業者隨即清洗乾淨。

警方調閱沿路監視器初步查出，涉案歹徒至少二、三人以上，十日凌晨近三點許，歹徒搭計程車到南紡大門口下車朝大門潑漆、並丟擲四、五塊磚頭，作案後搭計程車離去，警方已掌握特定對象查緝中。

南紡購物中心營運長江文凱表示，歹徒是在今天凌晨二點多作案，近期未聽聞有顧客與店內傳出消費糾紛，不知歹徒犯案動機？店外旋轉式監視器未拍到歹徒作案影像，只是覺得最近台南治安不好，吸毒者多，是否是毒蟲吸毒後隨機犯案滋擾，請警方加把勁查明歹徒動機真相。

案發後，南紡購物中心與市警一分局面對媒體詢問都很低調；南紡不願此事件影響到店方商譽。

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