好友Line帳號遭盜用 婦人堅持付3萬元被即時阻攔

2017-04-10 15:41

〔記者何宗翰／台中報導〕「全家一個月的買菜錢差點就被騙走！」台中市大肚60歲李姓婦人，日前接到多年老友用LINE傳訊息給她，要求匯3萬元有急用，她心想好友認識這麼多年從來沒有開口過，這個忙一定要幫，到超商後對方要求她購買大量遊戲點數，店員起疑通知警方，及時阻止這起詐騙案。

烏日警分局追分派出所警員陳宏順、洪崇諲，日前接獲大肚區沙田路一段1家超商店員的通報，表示有一名婦人要購買大量的遊戲點數；李婦向警方表示，朋友向她借3萬元，但他因為沒有提款卡，對方便要她至超商購買遊戲點數，「真的是很要好的朋友，我一定要幫這個忙！」

警方告知這應該是詐騙集團盜用她朋友帳號傳訊息，但李婦遲遲不相信，還出示手機畫面給警方看，員警便要李婦打電話向朋友確認，朋友告訴她根本沒有要借錢，李婦才相信遭人詐騙，頻頻感謝超商店員及警方勸阻，說這3萬元是這個月的買菜錢，如果遭人詐騙，真不知如何向家人交代。

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