| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
婦人遭鐵門壓住休克 超級鄰居救回一命 13日正式回台！ Uber台灣司機聯盟：租賃車先行
 首頁 > 社會

好友Line帳號遭盜用 婦人堅持付3萬元被即時阻攔

2017-04-10  15:41

〔記者何宗翰／台中報導〕「全家一個月的買菜錢差點就被騙走！」台中市大肚60歲李姓婦人，日前接到多年老友用LINE傳訊息給她，要求匯3萬元有急用，她心想好友認識這麼多年從來沒有開口過，這個忙一定要幫，到超商後對方要求她購買大量遊戲點數，店員起疑通知警方，及時阻止這起詐騙案。

烏日警分局追分派出所警員陳宏順、洪崇諲，日前接獲大肚區沙田路一段1家超商店員的通報，表示有一名婦人要購買大量的遊戲點數；李婦向警方表示，朋友向她借3萬元，但他因為沒有提款卡，對方便要她至超商購買遊戲點數，「真的是很要好的朋友，我一定要幫這個忙！」

警方告知這應該是詐騙集團盜用她朋友帳號傳訊息，但李婦遲遲不相信，還出示手機畫面給警方看，員警便要李婦打電話向朋友確認，朋友告訴她根本沒有要借錢，李婦才相信遭人詐騙，頻頻感謝超商店員及警方勸阻，說這3萬元是這個月的買菜錢，如果遭人詐騙，真不知如何向家人交代。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

廣告
  • 李婦相當感謝警方及時阻止詐騙。（記者何宗翰翻攝）

    李婦相當感謝警方及時阻止詐騙。（記者何宗翰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：好友Line帳號遭盜用 婦人堅持付3萬元被即時阻攔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.