| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
婦人遭鐵門壓住休克 超級鄰居救回一命 13日正式回台！ Uber台灣司機聯盟：租賃車先行
 首頁 > 社會

竹縣竹東、橫山新分局長 到任

2017-04-10  15:20

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東分局新任分局長謝博賢、橫山分局新任分局長高德昌今天上任，縣警局長溫枝發期勉他們響應中央「打造浪漫台3線」政策，共同建構台3線良好治安交通環境，讓新竹縣的這段台3線能夠亮起來。

縣警局指出，謝博賢是中央警察大學64期畢業、淡江大學公共政策研究所碩士，歷任台北縣政府警察局刑事警察大隊督察組組長、新北市政府警察局金山分局督察組組長、土城分局督察組組長、蘆洲分局督察組組長、新店分局督察組組長及彰化縣警察局北斗分局分局長。

縣警局指出，高德昌是中央警察大學63期畢業、中華大學科技管理研究所碩士，歷任新北市政府警察局督察室督察員、三峽分局行政組組長、蘆洲分局行政組組長及督察組組長、三重分局督察組組長。

廣告
  • 新竹縣竹東分局新任分局長謝博賢（右）。（圖由警方提供）

    新竹縣竹東分局新任分局長謝博賢（右）。（圖由警方提供）

  • 新竹縣橫山分局新任分局長高德昌（右）。（圖由警方提供）

    新竹縣橫山分局新任分局長高德昌（右）。（圖由警方提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：竹縣竹東、橫山新分局長 到任


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.