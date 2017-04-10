有賓士、有重機……到雲林地檢署撿好康
2017-04-10 15:19
〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署明天要賣車喔！歡迎大家投標。
明天上午10點在雲林地檢署第二辦公室前將拍賣日前破獲色情行業所查扣的2輛轎車及1輛重機，明天上午9點30分至10點開放觀覽拍賣物，10點起拍賣，欲參加拍賣的競買者，需攜帶身分證準時到場。
雲林地檢署主任檢察官黃怡華今天指出，明天的拍賣以現況點交，買受人就拍賣物無瑕疵擔保請求權，現場出價最高、經當場公開呼叫3次後仍無人出更高價者為買受人；但所出價款未達拍賣底價者，得不予拍定，底價明天拍賣前公布。
黃怡華說，雲林地檢署拍賣過挖土機、和轎車等不法集團成員名下的財產，甚至拍賣過烏魚胗，明天將拍賣的3輛車包括YAMAHA YZF-R1的大型重機、賓士GLC250和TOYOTA PREVIA，其中市價240萬元的賓士GLC250因扣車時的里程數僅1228公里，加上是去年車，歡迎想買車的民眾踴躍到場投標競買。
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