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男自撞電桿 瞎抱怨「電線桿太外面了啦！」

2017-04-10  15:38

〔記者徐聖倫／新北報導〕電桿設置太外面！？53歲潘姓男子於今上午開自家汽車行經新北市中和區南山路，而疑似「周一症候群」潘某一個恍神，竟撞上路邊電線桿，所幸潘某無大礙，也未波及無辜路人，潘某則向前來處理的警員瞎抱怨「電線桿太外面了啦！」

警方調查，潘某經酒測未有飲酒情形，研判應是上午上班沒睡飽精神不佳導致恍神，但也因這起事故造成南山路大回堵近半小時，直到拖吊車前來拖吊後狀況才排除。

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  • 潘某自撞電線桿瞎抱怨設置太外面害撞。（記者徐聖倫翻攝）

    潘某自撞電線桿瞎抱怨設置太外面害撞。（記者徐聖倫翻攝）

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