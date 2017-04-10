男大生摩鐵陪睡遭洗劫 隔年罹患愛滋病

2017-04-10 15:26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市一名22歲男大生在網路結識33歲沈姓男子，103年10月間他收到Line訊息後，到台中市某摩鐵與沈男會合，吸食沈男提供的安非他命後兩人發生性關係，豈料，男大生睡著遭沈男拍攝裸照並恐嚇他媽媽、偷走手機，事後還檢驗出罹患愛滋病，桃園地檢署檢察官依妨害秘密、恐嚇、竊盜罪嫌起訴沈男。

男大生指控，沈男當天趁他睡著後拍攝裸照，並恐嚇他的媽媽說「你兒子欠錢不還」、「等等給你兩個帳號把錢匯進去」、「不是開玩笑」等語，男大生的媽媽未與理會，沈男見恐嚇取財未果，偷走男大生手機和財物後逃逸。

隔年，男大生發現自己罹患愛滋病，懷疑是沈男傳染給他的，另控沈男涉嫌《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，沈男偵訊時坦承5年多前就被診斷出罹患愛滋，當天跟男大生做愛時未戴套，但男大生無法確認，之前是否曾有未戴保險套與其他人做愛的紀錄，檢方認定無法認定男大生確實是被沈男傳染，此部分予以不起訴處分。