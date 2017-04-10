想到南橫泡溫泉 重機車友竟撞上長鬃山羊

2017-04-10 15:18

〔記者王秀亭／台東報導〕來自高雄的徐姓重機車友與老婆趁著假日到南橫公路，想目睹栗松溫泉美景，未料在南橫路上發生摔車事件，而肇事者竟然是一隻長鬃山羊，還好徐姓男子與妻子只有輕傷，而山羊事後卻逃逸無蹤。

徐姓男子表示，當時以時速4、50公里的速度在南橫公路東段行駛，還沒到利稻隧道，左邊山壁突然衝出一隻動物，並往公路上衝，來不及反應就撞上，自己連人帶車摔倒在地，印象中山羊後腿被撞上，事後卻不見蹤影，只留下夫妻倆在南橫公路上。

徐男與妻子還好只是輕傷，車子略為受損，徐男說，發現重機還能騎，就打道回府，騎著機車下山，這也是第一次騎重機撞到山羊，就連協助處理的員警也說，山羊通常在夜間出沒，白天撞見又撞上機車的機率根本微乎其微。

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