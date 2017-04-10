300萬保時捷貼立院車證 被控違停半年

2017-04-10 15:21

〔記者徐聖倫／新北報導〕囂張保時捷違停人行道！日前新北市中和區景安路上有輛保時捷Cayenne休旅車整台停在人行道上，照片被孫姓網友拍下並PO臉書指控這輛百萬名車違停半年多，擋風玻璃上還貼著立法院停車證、消防局車證，孫某痛批這是「官威大」，擁有「無敵特權」。

孫某指出，這輛違停的保時捷Cayenne車主是1名當鋪老闆，而針對該車擋風玻璃上官方車證，孫某痛批「難道這竟是所謂的免死金牌嗎？」還直指民代選出來竟是「耍官威、特權」。

有網友留言表示，擁有官方車證的也不一定就是在公部門做事，且那張立院車證上頭寫的是104年度，明顯過期，但違停人行道確實很跨張。也有網友針對該車要價近300萬元，大酸「買得起好車，租不起車位嗎？」建議直接報案叫拖吊車拖走。