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萬華暗夜街頭逞凶 5、6名黑衣人拿棍棒追著他打

2017-04-10  15:23

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局昨天晚上8點多接獲報案，指稱寶興街附近有名男子遭人持棍棒當街追打，不過當警方與救護人員趕到現場時卻找不到傷者，施暴者也鳥獸散。

附近民眾說，昨天晚上8點多左右，有5、6名黑衣男從路旁竄出，拿著棍棒對著路旁一輛車輛猛砸；砸沒兩下，有名男子走來要開車，見苗頭不對拔腿就跑，但仍遭黑衣男追上毆打。

監視器鏡頭拍下，被害人儘管被打倒在地，黑衣男仍下重手，對著被害人不斷猛打，直到被害人被打到倒地不動，才收手離開。不過幸運的是，被害人似乎沒被打中要害，待黑衣人離去後，被害人自行起身離開。

警方說，當時員警獲報立刻趕到現場，無奈雙方已經離開。警方認為被害人可能因太害怕，不敢報警，研判他可能有債務或感情糾紛，目前警方正擴大調閱監視器畫面，追查雙方到案，以釐清這起鬥毆事件的原因。

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  • 警方與救護人員趕到現場卻沒發現傷者。（記者王冠仁翻攝）

    警方與救護人員趕到現場卻沒發現傷者。（記者王冠仁翻攝）

  • 被害人被打倒在地。（記者王冠仁翻攝）

    被害人被打倒在地。（記者王冠仁翻攝）

  • 黑衣人持棍追打被害人。（記者王冠仁翻攝）

    黑衣人持棍追打被害人。（記者王冠仁翻攝）

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