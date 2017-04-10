323占領行政院 魏揚：應全面無罪

台北地方法院10日開庭審理太陽花學運「323佔領行政院案」，魏揚、許立、陳廷豪等被告與義務辯護律師團宣判後，在北院門口開記者會。（記者簡榮豐攝）

2017-04-10 15:04

［記者謝君臨／台北報導］黑色島國青年陣線總召集人魏揚表示，他肯定煽惑他人犯罪以及之前318占領立法院的無罪判決，針對其他因妨害公務而被判有罪的夥伴他感到遺憾，表示應全面無罪，並遣責國家暴力，前行政院長江宜樺及中正一分局長方仰寧應被究責。

3年前的太陽花學運衍生「323占領行政院」行動，黑色島國青年陣線總召集人魏揚等人，夥同其他占領立法院的學運社團人員，爬入行政院，並在正門前廣場進行靜坐抗議等行為，魏揚等21人因而被控妨害公務等罪；台北地方法院開庭審理後，今下午宣判，魏揚、許立等被控煽惑他人犯罪的8人，全無罪。可上訴。此外，被控妨害公務8人各判3至5月；毀損公物3人各4至5月，加重竊盜的2人無罪。

民國103年3月，反服貿抗爭行動（太陽花學運）占領立法院將近1個月，期間共衍生出「318占領立法院」、「323攻占行政院」，以及「411路過中正一分局」等3案；其中「323攻占行政院」一案被起訴人數最多，共起訴132人，之前行政院院長林全裁示對126位被告撤回告訴，但還有21人因涉犯妨害公務罪，屬公訴罪無法撤銷。

至於「318占領立法院」和「路過中正一分局」兩案，北院日前已作出判決；針對「318占領立法院」案，北院審理後認為，學運領袖林飛帆、陳為廷、立委黃國昌等22人的行為，符合「公民不服從」7要件，在3月31日對全數被告做出無罪宣判，全案可上訴。

至於「411路過中正一分局」案，北院於去年12月30日做出宣判，認定洪崇晏觸犯《集會遊行法》侮辱罪，判處拘役55天，被告蕭年呈等人則分別被判處拘役30～80天，皆可易科罰金。目前全案上訴至高等法院審理中。