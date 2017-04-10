台中夜店青少年鬧事 快打部隊2分鐘內擺平

2017-04-10 14:54

〔記者何宗翰／台中報導〕「這女生我帶的！」台中市21歲卓姓男子和朋友到南屯一家夜店玩，疑因不滿陌生的李姓男子邀同行女伴跳舞，雙方發生口角後遭夜店保全請出店外，李男友人吳姓男子見狀上前關切，雙方又因一言不合再度開打，警方獲報後火速集結10名快打部隊到場，2分鐘內就將爭端擺平。

大墩派出所所長周景彬表示，當時現場因此聚集圍觀多名青少年，現場2名員警先將雙方人馬區隔，管制滋事當事人，制止鬥毆情事繼續發生，並即申請啟動「快速打擊部隊」，2分鐘內共有10名員警到場支援，將滋事者帶返所究辦。

警方表示，因事後雙方均不提告訴，但警方認定為聚眾施暴行為，全案依社會秩序維護法移送裁罰，卓男等人可能因此遭罰3日以下之拘留或1萬8千元之罰鍰。