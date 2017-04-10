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攻佔政院判無罪 司改會：江宜樺、方仰寧須被究責

2017-04-10  14:59

〔記者溫于德／台北報導〕太陽花學運甫滿3周年，事後遭前朝政府分依「318佔領立法院」、「323佔領行政院」與「411路過中正一警分局」等3案起訴、宣判。台北地院今天下午就僅存於一審的「323案」進行判決，被告魏揚被控煽惑犯罪部分獲判無罪；民間司改會法案研究員何友倫肯定此部分為正確判決，但也希望各界要重視「警方打人」、「主事者的行政究責」等兩問題，強調須追究江宜樺、方仰寧等人的責任。

何友倫說，魏揚等8人就被控煽惑犯罪部分獲判無罪，固然為司改會所希望，但也盼檢方收到無罪判決後能不予上訴。他接著說，各界應更重視「警方打人」與「主事者的行政究責」等兩問題；他解釋，案發至今已滿3年，但打人員警身分至今尚未查明，且就指揮部分，時任行政院長的江宜樺與時任中正一分局的方仰寧皆屬上層指揮角色，但至今未有任何懲處或行政究責，實屬不宜，盼有關單位能予以究責。

至於這波太陽花學運牽扯的官司另包括「318佔領立法院」、「411路過中正一警分局」等兩波行動。北院上月31日就佔領立院進行宣判，法官認定被告林飛帆、陳為廷與黃國昌等22人的行動符合「公民不服從要件」等理由，判決無罪，可上訴。

路過中正一警分局部分，北院認定被告洪崇彥違反《集遊法》，去年12月已判洪拘役55天；同案被告蕭年呈、撒丰安‧瓦林及那與陶漢等3人，則分別被判拘役80天、40天與30天，均得易科罰金，全案目前上訴二審中。「318案」被告林飛帆、陳為曾同聲呼籲二審法官應改判本案被告洪等人無罪。

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  • 台北地方法院10日開庭審理太陽花學運「323佔領行政院案」，魏揚、許立、陳廷豪等被告與義務辯護律師團宣判後，在北院門口開記者會。（記者簡榮豐攝）

    台北地方法院10日開庭審理太陽花學運「323佔領行政院案」，魏揚、許立、陳廷豪等被告與義務辯護律師團宣判後，在北院門口開記者會。（記者簡榮豐攝）

  • 台北地方法院10日開庭審理太陽花學運「323佔領行政院案」，魏揚、許立、陳廷豪等被告與義務辯護律師團宣判後，在北院門口開記者會。（記者簡榮豐攝）

    台北地方法院10日開庭審理太陽花學運「323佔領行政院案」，魏揚、許立、陳廷豪等被告與義務辯護律師團宣判後，在北院門口開記者會。（記者簡榮豐攝）

  • 323占領行政院的抗議行動，被告魏揚就被控控煽惑犯罪部分獲判無罪；司改會方面，盼檢方能不予上訴，並追究江宜樺、方仰寧等人的責任。圖為聆判後民眾的現場回應。（記者謝君臨攝）

    323占領行政院的抗議行動，被告魏揚就被控控煽惑犯罪部分獲判無罪；司改會方面，盼檢方能不予上訴，並追究江宜樺、方仰寧等人的責任。圖為聆判後民眾的現場回應。（記者謝君臨攝）

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