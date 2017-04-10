臉書店家詐欺爆量 消保官沒輒！

2017-04-10 14:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕7天鑑賞期，攏係假！臉書購物近來成為民眾「血拚」的新管道，但知道嗎？許多無店名、無聯絡電話的店家，「標榜7天內不滿意保證退貨」，都是假的，許多消費者買到不合身或壞掉的商品，想退貨，上臉書留言，立即被店家封鎖臉書帳號，mail到店家信箱也石沉大海，消費者大歎「臉書購物花錢找罪受」。

受害消費者向縣府消保官投訴或向警方報案，但因為許多店家都在境外註冊，以致難以追訴，消保官呼籲消費者，避免購買來路不明的賣家商品，善用第三方支付。

家住溪州鄉的崔小姐，3月間花2100元購買一雙進口高級鞋，她說，他在台中某百貨公貨看到同品牌、同款型的鞋子，「應該」一模一樣，百貨公司一雙賣4500元，臉書店家竟然2100元就可買到，她立即下訂，但收到貨之後，尺寸完全不合，他留言退貨，店家立即封鎖她的帳戶，e-mail也沒有下文。

社頭一名蕭老師，在臉書店家看到羽絨外套，一件1880元，店家祭出「買1送4毛衣」的優惠，最重要還標榜純羽絨，「7天內包退包換」。

她採用貨到付款，結果尺寸太小，他留言要退貨，結果她的帳號被封鎖，她轉而傳訊息到對方信箱accuratecity@bszmail.com，已經近半個月，完全沒有回應。

巧合的是，北斗吳先生，花1100元購買無人機，第1天就故障，他上臉書留言也被封鎖，對方留的信箱號碼也是accuratecity@bszmail.com，都没回應。

彰化縣府消保官表示，臉書是「社交軟體」，不是作為「購物平台」，民眾下單時，一定要慎選商家，很多標榜「7天鑑賞期」都是寫好看，留有「店名」，聯絡電話（市內電話），店的地址，這樣的商家才可靠。

消保官也建議民眾可以透過第三方支付，如果發覺不滿意，趕緊通知信用卡發卡銀行，陳訴理由，在未獲得店家處理前不要扣款。

消保官說，臉書交易越來越普遍，但其功能是社交，些是社群網友私下交易，民眾自己要承擔風險，至於掛在臉書的「無名店家」，經他們追查，很多都在美國註冊，跨國追查這種詐欺小案有其難度。