323攻佔行政院案 北檢：收判決再研議是否上訴
2017-04-10 14:51
當初起訴此案的台北地檢署今天表示，待收到法院判決後，再研議是否提出上訴。圖為北檢門口。（資料照，記者溫于德攝）
〔記者錢利忠／台北報導〕3年多前發生占領立法院的太陽花學運，其中「黑色島國青年陣線」總召魏揚等21人，被控涉妨害公務罪的「323攻占行政院」案，台北地方法院今天下午宣判，魏揚、許立等8人被控煽惑他人犯罪，全無罪，可上訴；另外，另8名被控妨害公務，各判3至5月；3名被控毀損公物者各判4至5月，2人被控加重竊盜則無罪。
當初起訴此案的台北地檢署今天表示，待收到法院判決後，再研議是否提出上訴。
103年3月，佔領立院將近1個月的反服貿抗爭運動，衍生出「318佔領立法院」、「323攻佔行政院」、「411路過中正一」等3案；法院先前已對「318」和「411」兩案作出判決，「323」案則在今天下午一審宣判。
「323」案是太陽花學運所衍生各案中，被起訴人數最多的案件，檢方兩波共起訴132人；行政院長林全上任後，裁示對126位被告撤告，僅剩21人因涉妨害公務等公訴罪無法撤告。
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