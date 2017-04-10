不滿男友偏心 女子跳樓亡

2017-04-10 14:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名廖姓女子與翁姓男友交往時，發現他有另外兩名女友，但仍願意與他交往。昨日下午3時許，廖女認為翁男比較偏愛蔡姓女友，情緒失控，在臉書上留言抗議後，從租屋處6樓高的地方躍下輕生，樓下的飲料店員發現後，通報119救人，但搶救後仍不治身亡。

「你們怎麼可以這樣對我！」警方調查，34歲廖姓女子與45歲翁姓男子交往2年多時，但廖女疑因不滿男友對其他女子較好，情緒激動下輕生，初步勘現現場，無他殺嫌疑。

據悉，廖女曾有過兩段婚姻，生下5名子女，但都交由前夫扶養，與翁男很早就認識，離婚後兩人產生情愫，由翁男負責她的生活起居。廖女事後雖發現男友還有2名女友，其中一名住在七堵地區的女友甚至還幫他生了2個孩子，而自己則與另一名蔡姓女友同住同一層樓。廖女認為，翁男最近與蔡女走得比較近，感情比較好，心生醋意，也不甘男子偏心，在臉書上留下抗議的文字之後，就跳樓輕生。

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