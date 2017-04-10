聽障童弄丟家鑰匙 暖警助他返家外還教寫作業

2017-04-10 14:32

〔記者鄭景議／台北報導〕日前北市一名聽障學童剛從雙連國小下課正想回家，卻發現自己的鑰匙弄丟了，他沒有手機可以聯絡爸媽，爸媽出外工作也很晚回家，求助無門的他只好就近到寧夏路派出所求助，而派出所員警有夠溫暖！不但耐心聽學童說明，還在聯繫家人的空檔，教該名學童寫作業。

據了解，學童剛到派出所時，值班員警蕭憲明注意到他語言表達有困難，而且耳朵掛著助聽器，於是判斷該學童有聽力障礙，蕭員於是耐心將說話速度放慢，並且不斷重述問題，讓學童能聽得更清楚，最後蕭員才了解，原來學童忘了帶鑰匙，而且不知道家人的電話號碼，無奈之下只好來找警察協助。

蕭員詢問學童的班級後，拜託備勤員警至雙連國小詢問班導師，班導師卻表示學童雙親也是聽障人士，無法接電話，於是與員警一起嘗試聯絡其他家人；這段期間學童自己拿出作業來寫，派出所巡佐張朝昇健學童熱心向學，就協助學童寫作業，回答學童作業的問題。

最後員警終於聯絡到學童的姑姑，姑姑再用Line聯絡到學童爸爸，約好地點後，蕭員再開巡邏車載學童與爸爸見面，學童爸爸聽聞員警的熱心協助，不禁對員警萬分感謝。