打官司都要請律師？司改會議建議推動律師強制辯護制
2017-04-10 14:25
〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議第二組第四次會議上午開會，會後由擔任召集人的前大法官林子儀宣布結論：決議未來民事和刑事訴訟將採取律師強制辯護和強制代理制度，至於終審法院裁併和法官額縮減等問題，因時間不足、留待下次討論。
林子儀指出，上述決議和民國88年的全國司法改革會議結論相同，也與司法院想要推動的金字塔形訴訟制度一致，第二組成員要求司法院在下次開會前，先提出具體的改革配套措施和改革步驟，讓與會成員參考。
法界人士指出，目前最高法院已採取律師強制辯護和代理制度，未來全面推動律師強制辯護和代理制度是否會增加人民打官司的負擔，以及有無可能讓法律扶助基金會預算暴增，對編列法扶基金會預算的司法院產生預算排擠效應，且形成民眾打官司找法扶律師幫忙，結果卻由全民買單的弊病，值得觀察。
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