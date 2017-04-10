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曾騙倒女藝人的網路男蟲 又遭被害人提告

2017-04-10  14:01

〔記者錢利忠／台北報導〕網路男蟲蕭弘岳涉嫌以開保時捷等名車的手法，冒充有錢人吸引女網友上鉤，再表明願出高價包養，對女網友騙財或騙色，詐財2151萬元，甚至有曾主持過電視購物的女藝人也傳受騙上當；今年2月，台北地檢署依詐欺得利罪將他起訴，之後另有被害女子提告，檢方今再依詐欺罪將他追加起訴。

檢警調查，38歲蕭弘岳髮量稀少，外貌不突出，卻靠三寸不爛之舌及裝排場擺闊，使他能在包養及邀約一夜情網站上，吸引女網友的目光，受害人身分除了女藝人外，另有護理師、上班族及女大生等。

103年2月開始，蕭弘岳多次利用「遇見」、「SKOUT」、「甜心包養網」、「遇見情人」等交友網站，化名「蕭弘越」、「蕭弘業」、「蕭譽其」、「Stanley」、「S.H.」，佯稱自己是科技公司高階主管或通訊業大盤商，隨機搭訕女網友碰面，再擺闊使女網友上鉤，被害女子恐逾上百人，但僅有22人願意出面提告。

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  • 涉嫌詐騙女網友為他貸款買車的網路男蟲。（記者劉慶侯翻攝）

    涉嫌詐騙女網友為他貸款買車的網路男蟲。（記者劉慶侯翻攝）

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