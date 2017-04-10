撞死人不聞問？前藍委妻抱屈：一定負責
2017-04-10 13:40
〔記者張安蕎／新北報導〕國民黨新北市前立委盧嘉辰的妻子吳麗香，遭網友在爆料公社上指控車禍撞死人，對家屬不聞不問，連最基本的為死者上香都沒有。吳麗香對此表示，事故發生時，她立即報警送醫、做筆錄，也與死者的父親談好，等相驗完成再協調後事及賠償事宜，絕無不理不睬，靈堂一旦設好就會去捻香致歉。
吳麗香指出，當天因不熟桃園路況開錯路，迴轉時與同向機車騎士擦撞，當下她便下車查看、通報警察及救護車，並非死者妹妹所述，由加油站員工報案，她當時也詢問騎士有無家屬聯繫方式，但騎士撫著胸口無法答話，救護車將騎士載往敏盛醫院後，她便留在事故現場，等警方到場做紀錄，隨後於下午4點趕往醫院，直到傍晚6點家屬尚未到場，她便隨警方到交通隊做筆錄。
「我一直在積極處理，沒有不理不睬！」她強調，由於死因須待解剖鑑定，騎士大體保存在太平間，還未設靈堂，她當然無從捻香，且騎士父親也說，待報告出爐後，雙方再協調如何處理後事，她理解家屬因心情不佳才上網爆料，往後她會拿出誠意積極協助，「該負的責任我一定負」
另外，騎士家屬指控，今天上午解剖，吳麗香與盧嘉辰原本答應到場，事後卻未出現，吳解釋，「若法官或檢察官要我過去，我一定會到，但沒有任何單位通知，她詢問承辦警員，對方也說我不用到，家屬領回大體即可，因此才沒過去。」
盧嘉辰也指出，此事是誤解一場，會與家屬加強溝通。
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