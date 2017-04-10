打火聞聲救人 意外救到跌落大圳老婦

在水圳內發現老農婦。（記者楊金城翻攝）

2017-04-10 13:39

〔記者楊金城／台南報導〕新營區護鎮里中午發生竹林火警，消防隊員在滅火之際，忽然聽到有人在喊「救命」，搜索後竟在一旁大圳內找到1名老婦人，趕緊救上岸送醫。

新營區建國路42巷內中午發生竹林火警，新營、鹽水消防分隊獲報出動打火，沒想到邊打火竟救到老婦人。

75歲的阿嬤掉落3公尺深的水圳內，現場人員聽到阿嬤呼喊「救命」後，分派出鹽水分隊長陳中和、隊員黃文郝、翁仲瑩、新營小隊長莊昇彭、隊員劉嵩和等人展開搜救，將老婦救上岸送醫，人意識清楚，幸僅右小腿開放性骨折。

老婦是去看竹林火警或是農耕時意外掉落水圳內待查，要不是剛好被消防隊員聞聲救人，後果不堪設想。

消防隊員邊打火邊救人，將老婦救上岸送醫。（記者楊金城翻攝）