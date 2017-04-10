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盧嘉辰妻撞死騎士沒被留置？ 蘆竹分局出面解釋

2017-04-10  13:55

〔即時新聞／綜合報導〕新北市前立委盧嘉辰的妻子吳麗香，在3月底開車行經桃園市蘆竹區，與機車騎士發生車禍，騎士傷重身亡。事發後家屬怒控吳麗香不聞不問，也有人質疑為何撞死人卻沒被留置？對此桃園市政府警察局蘆竹分局副分局長李忠榮出面解釋，只有當場死亡的案件，肇事駕駛才會在當天被移送。

據《壹新聞》報導，死者家屬懷疑，吳麗香事發後做完筆錄就能離開，跟她的身分是否有關係？李忠榮則澄清，警察處理車禍的原則，就是當場死亡的案件，一定當天就移送法辦，而本案並非當場死亡。

蘆竹分局也強調，在偵辦這場車禍時，尚不知道吳麗香的身分，之後進行任何調查時，也都會一視同仁秉公處理。

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  • 前立委盧嘉辰（右）的妻子吳麗香（左），日前在桃園開車迴轉時不慎造成機車騎士死亡。（資料照）

    前立委盧嘉辰（右）的妻子吳麗香（左），日前在桃園開車迴轉時不慎造成機車騎士死亡。（資料照）

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