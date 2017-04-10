遭酒駕機車男攔車打人 多位駕駛人下車救他…

遭酒駕機車男攔車的林姓駕駛護妻兒與酒駕機車男扭打，許多駕駛人下求協助，林的幼子緊抱媽媽嚇得驚魂不定（記者葉永騫攝）

2017-04-10 13:13

〔記者葉永騫／屏東報導〕有多次酒駕紀錄的王姓男子昨天深夜酒後騎機車在屏東市闖紅燈，不滿被林姓汽車駕駛按喇叭警告，竟攔車打人，林的妻子下車向路人求援，經過的駕駛紛紛下車救援，警方獲報將酒駕機車男逮捕，今天依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，有多次酒駕、公共危險前科的王姓男子昨晚近22時酒駕騎機車從屏東市廣東南路往復興路行駛，一路上王男不管交通號誌橫衝直撞，經過十字路口時還闖紅燈，差點害載著妻兒準備返家的林姓汽車駕駛撞上，林男按喇叭示警，沒想到引發酒駕王男的不滿，尾隨林男汽車到復興國小大門口前快速超前將汽車攔下，林男下車查看時，王男拿起安全帽就砸，林男的妻子趕快下車向路人呼救，林男為了保護妻子及幼子，與王男就在學校的通學步道發生扭打。

不少駕駛人發現林妻呼救，紛紛停車前來救援，當發現機車王男全身是酒味後，為防意外發生，紛紛打電話報警，王男見情況不對立即逃離現場，林妻也向前來救援的好心駕駛說謝謝。

屏東警分局建國派出所接獲報案後趕往現場處理，王男已棄機車躲到附近的民宅附近，但因行蹤都被民眾發現，因此警方立即在附近找尋王男的下落，當場將王男逮捕帶回派出所，酒測值達到0.52毫克，事後雙方傷害部分互不追究，但警方今天仍依公共危險罪嫌將王男移送法辦。

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