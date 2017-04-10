毒蟲買毒 金項鍊太晃眼遭藥頭下藥洗劫
2017-04-10 12:52
〔記者曾健銘／新北報導〕買毒遭設計！新北市新莊區40歲張姓毒蟲，日前透過通訊軟體向29歲江姓男子購買毒品，雙方一碰面江男就拿出不明藥丸：「這顆吞下去很舒服，要不要試一下？」孰料張男吞下後未過多久就昏迷倒地，江男趁隙洗劫金項鍊與2千元現金後逃逸，疑似預謀犯案，警方昨日下午循線將江男逮捕到案，江男辯稱金項鍊是對方借他應急，否認下藥強盜。
據悉，張男日前經友人介紹結識綽號「小豬」的江姓藥頭，上個月26日透過通訊軟體相約買K他命，張男一試成主顧，前日又約好交易；張男向警員控訴，對方將他載到偏僻的巷弄內後拿出1顆圓形藥丸，謊稱：「這顆新產品吃完會讓你舒服，喜歡再買！」孰料他吞下後不到5分鐘就昏倒，30分鐘後醒來發現價值8萬5千元的金項鍊與口袋內2千元不翼而飛，氣得向警方報案。
新莊分局獲報後循線追查，昨日下午4時許，在新莊區中港一街附近逮捕涉江嫌，在其身上搜出變賣金飾後的剩餘贓款3萬元。偵訊時江男辯稱，2人是舊識，因為哥哥生病急需醫藥費，才會開口向張男借金項鍊點當，當時他們一起拉K又喝酒，張男體力不支睡著，他才伸手摘下金項鍊，否認強盜與販毒，但警方不予採信，訊後依強盜、毒品罪嫌將他移送法辦。
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