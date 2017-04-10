彰化分署查封物拍賣 杉林溪高山茶半斤500元

查封物杉林溪高山菜每半台斤500元賣。（圖行政執行署彰化分署提供）

2017-04-10 12:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕因欠稅遭查封的物品種類越來越生活化，小至重量1、2 00公克的護具、痠痛貼布，大到重逾公噸的大型機具，這些查封物如何處理？行政執行分署彰化分署透過公開拍賣方式，把查封物變現入國庫。

今年拍賣次數頻繁，明天，查封物的拍賣會又要登場，這回，拍賣物從塗抹藥膏、運動護腕到茶葉都有，彰化分署將於明天（11日）上午在彰化縣農會1樓大門口舉行。

彰化分署表示，日常生活會用到運動護踝、護腕、護肘等護具，每件50元、數量逾千件，杉林溪高山茶80多台斤、每半台斤500元，大品牌受歡迎的一條根精油霜、一條根精油貼布、數量逾百，每件100元有找。

拍賣活動於上午8時30分開始，想撿便宜、搶好貨的民眾，不妨把握機會前往挖寶。