按摩小棧爆經營糾紛 「台灣阿甘」不起訴

2017-04-10 12:40

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣首名跑完馬拉松的視障者「台灣阿甘」張文彥，12年前創立「台灣阿甘精神發展協會」，並經營「台灣阿甘按摩小棧」，去年出面指控繼任理事長彭玉慧擅自變更按摩小棧負責人，還侵占小棧營收200萬元，彭女也反控張男侵占；台北地檢署調查後，認定全案屬經營權爭執，雙方均無侵占犯意，將2人不起訴。

53歲張文彥是台灣首位跑完全程馬拉松的視障選手，因他與電影《阿甘正傳》男主角一樣熱愛跑步，因而獲得「台灣阿甘」稱號，曾拿下身心障礙運動會400公尺、1500公尺第一名，被譽為「台灣之光」。

張文彥於民國94年間，創立「台灣阿甘精神發展協會」，舉辦路跑與公益活動，也經營「台灣阿甘按摩小棧」，替視障朋友創造就業機會；其中按摩小棧於全台擁有11處據點。

張文彥去年出面指控，102年間，原本擔任協會行政職的志工彭玉慧經改選當上理事長，而後藉機將他趕出協會，謀奪按摩小棧經營權，還利用他雙眼全盲，擅自向國稅局變更按摩小棧的稅籍負責人；此外，彭女自104年起，侵占按摩小棧營收至少200萬元，逼得他想賣獎牌換現金，因此控告彭女侵占等罪。

彭玉慧則主張，按摩小棧屬協會所有，營收也歸協會運用，並非張文彥的私人財產，部分按摩小棧負責人將營收直接交給張文彥，也控告張侵占。

檢方調查後，認為所有按摩小棧的租約都是以協會名義簽約、承租，彭玉慧接任理事長後，以協會名義將部分按摩小棧的稅籍負責人自張文彥變更為協會，並無不法，且張男、彭女共同處理按摩小棧事務多年，有些小棧將營收交給張，有的交給彭，小棧雖帳目不清，但難認張、彭有侵占犯意。