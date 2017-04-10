盧嘉辰妻撞死人不聞問 警方否認包庇：一切依法處理
前立委盧嘉辰妻子、現任新北市土城區調解委員會的委員吳麗香，上月底駕車在桃園市蘆竹區撞死人。（記者邱奕統翻攝）
〔記者邱奕統／桃園報導〕前立委盧嘉辰妻子、現任新北市土城區調解委員會的委員吳麗香，3月31日駕車行經桃園市蘆竹區時，與游姓男子發生車禍，游男傷重不治，家屬指控，吳麗香對於肇事過程謊話連篇，至今仍等不到一個道歉，連上香致意都沒有，痛批這樣的人竟還擔任調解委員。
家屬原本也質疑，警方處理涉及包庇、縱放，不過今天受訪時表示，對於警方作法不予置評，家屬要的只是真相，不希望因此模糊要真相的焦點；警方也澄清，一切依法處理，相關監視器影像等證據也都送地檢署偵辦，沒有禮遇、縱放問題。
警方調查，吳女當天下午4點左右，駕車行經南山路一段與六福路口時，疑似要迴轉往南崁方向行駛，此時游男騎乘機車沿南山路一段往山腳方向行駛，對於突然的轉彎，反應不及，發生碰撞，傷重送醫，但搶救至傍晚5點26分，宣告不治。
游男的姑姑今天表示，吳麗香肇事後，謊話連篇，對於案情避重就輕，企圖卸責，南山路一段是3線道道路，根據行車紀錄器，吳麗香當時明明就在外線車道，車身向右，閃著雙黃燈停在路口約40秒後，突然想要橫跨3車道迴轉，結果竟對警方謊稱她是在中線左轉。
她說，姪子當時沿南山路一段外線車道騎機車要回家，根本不知道吳麗香會在路口迴轉，當下反應不及摔車，機車與人被吳麗香的車子撞上，拖行一段距離後才停下，而吳麗香在車子停止後，在車上等了約10幾秒才下車關心姪子傷勢，但卻向警方謊稱，撞到人當下就立即停車察看。
她說，事發後，一開始不知道吳麗香的身分，但希望她能來靈堂前上香，但吳麗香竟以不知道靈堂地點為由，拒絕前來，上週五也有跟她聯繫表示，今天上午10點，姪子要進行解剖，希望她能來靈堂前上香，但等到中午仍未見人影。
她表示，從肇事後不斷說謊，一點道歉誠意都沒有，卻還擔任調解委員，這樣的人，是能幫民眾調解什麼？希望吳能拿出良心，到靈堂前上香道歉，還給姪子一個公道。
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