遊覽車噴出火球 路人嚇壞趕緊臨停

遊覽車後方發出一團火球，嚇的用路人趕緊煞車臨停。（記者許展溢翻攝）

2017-04-10 12:18

［記者許展溢／苗栗報導］昨天下午國道1號銅鑼北上路段1輛遊覽車後方瞬間噴火，後方車輛行車紀錄器拍下過程，車後先是冒出一陣又一陣白煙，接著是瞬間發出一團火球樣貌，嚇壞其他行經路人，直呼好恐怖，擔心會不會爆炸。國道第二大隊今天上午表示，該起意外沒人受傷，只是虛驚一場。

有網友將記錄器發文貼在臉書社群《苗栗大小事》，畫面中實在過於驚人，嚇的車輛中乘客、駕駛直說「起火了，那輛危險了」， 「趕快煞車臨停」，就怕跟太近，萬一遊覽車爆炸，會受到波及。

遊覽車察覺有異，隨即將車輛停靠在北上約144公里處，國道第二大隊表示，接獲民眾報案，趕到現場時，遊覽車已沒有任何火花，車上約10多名乘客都沒有受傷。

國道第二大隊呼籲，用路人行駛國道，中途發現有異狀，如車輛發出奇怪聲響、聞到焦味等情況，尤其是有冒煙情形時，一定要馬上停靠路肩，並馬上撥打1968 高速公路局服務專線尋求支援，強調不要勉強繼續上路，以免發生危險。