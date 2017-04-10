竹市警三分局 新任分局長到任

新竹市警局第三分局長吳山連（右一）上午佈達就職，市府秘書長陳章賢（右二）與警察局長陳耀南（左二）主持印信交接。（記者蔡彰盛攝）

2017-04-10 12:12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市警察局上午舉行第三分局長交接典禮，由市府秘書長陳章賢主持，警察局長陳耀南擔任監交，多位民意代表及各界貴賓出席與會，場面簡單隆重。

陳章賢轉達市長林智堅恭賀卸任分局長曹儒林榮調屏東縣政府警察局屏東分局分局長，稱許曹儒林服務期間工作認真、積極負責，在各項勤業務推動上不遺餘力，屢獲佳績並深受各界肯定。

新任分局長吳山連是中央警察大學公共安全學系54期畢業，國立台北大學犯罪學研究所碩士，歷任台北市政府警察局捷運警察隊副隊長、金門縣警察局金城分局及宜蘭縣政府警察局三星分局分局長等職務，個人學經歷俱佳，陳章賢期許履任新職後能秉持服務熱忱繼續發揮所長，全心全力投入竹市治安、交通維護及為民服務工作，為全體市民締造優質及安心無憂的生活環境。