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未提出求償金額 老屋老樹會館館長︰作品無價

老屋老樹人文會館被拆前原大門模樣。（記者楊政郡翻攝）

2017-04-10  12:22

〔記者楊政郡／台中報導〕位於台中市南區的「老屋老樹人文會館」所在地，2年前遭地主拆除改建，卻沒有顧慮到裡面上百件創意作品，館長王添泉等控告地主毀損，檢方偵結依毀損罪起訴地主陳姓父子，而至今館長等仍未提出求償金額，他說創意作品是無價，很難說出一個價錢。

起訴書指出，陳姓地主父子兩人明知，位於南區一棟老屋土地，由陳妻在101年至105年底出租給王添泉、張、鄭等人，並作為經營「老屋老樹人文會館」，擺放一些個人創意作品，木雕、書法、大竹頭雕鵝、竹雕土地公、紀念菜刀、骨董桌、古董腳踏車等等上百件，都是館長等人個人蒐藏、創作者寄放而來，民眾則來欣賞創意品，順便喝茶、聊天、吃飯的場所。

前館長王添泉說，距離租約期滿還有1年，陳姓地主就要趕他們走，而2次約定協調，地主一聲不響就拆了，且毀壞裡面所有的創意品，這些是許多人一生的蒐藏，這些都是無價之寶。

但陳姓地主在104年10月間有意收回改建自用，利用雙方還在協調期間就拆了，而陳姓地主認為，他才是所有權人，館長等人與他妻子所簽租賃契約無效，未得他的同意。

檢察官認為即使雙方對租賃契約有爭議，館長等人的財物還在裡面，陳某父子也不應毫無顧忌，損壞他人財物，其毀損罪嫌明確。

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  • 老屋老樹人文會館被拆時情形。（圖由王添泉提供）

    老屋老樹人文會館被拆時情形。（圖由王添泉提供）

  • 老屋老樹人文會館內蒐藏品其一。（記者楊政郡翻攝臉書）

    老屋老樹人文會館內蒐藏品其一。（記者楊政郡翻攝臉書）

  • 老屋老樹人文會館原內部一隅。（圖由王添泉提供）

    老屋老樹人文會館原內部一隅。（圖由王添泉提供）

  • 該會館拆除後情形。（圖由王添泉提供）

    該會館拆除後情形。（圖由王添泉提供）

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