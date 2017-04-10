| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

控警員猛盯胸部 輕熟女反被控誣告起訴

2017-04-10  12:02

〔記者謝君臨／台北報導〕北市一名年約30歲的女子小純（化名），前年8月搭計程車時不慎遺落皮包，司機將皮包送交警方後，警方通知小純前來領取，事後小純卻指控鄭姓警員一直看她胸部、下體涉嫌性騷擾；台北地檢署調閱派出所監視器並傳喚相關證人，認為小純指控不實，將鄭員不起訴；鄭員反控小純誣告，檢方今依誣告罪起訴小純。

檢方調查，104年8月間，小純搭計程車時遺失皮包，司機將皮包送到鄰近派出所，警方通知小純前來領取，但小純領回皮包後，卻向市警局投訴承辦的鄭姓警員一直盯著她的胸部、下體，並控告鄭員性騷擾；小純指控，當下她曾質問鄭員「為何一直看我胸部？」雙方還因此發生言詞爭執。

北檢傳喚鄭員出庭，他喊冤表示，當天將皮包發還小純後，小純即到一旁檢視，雙方互動、交談時間甚短，絕對沒有性騷擾。

檢察官勘驗派出所監視器，發現鄭員與小純僅於發交遺失物時有短暫互動，並無小純所指有言詞爭執一事，且在場人士也證稱當時並無異樣，檢察官因而認定小純捏造事實，提告顯然並非出於誤會。

廣告
  • 情境圖。

    情境圖。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性騷擾
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：控警員猛盯胸部 輕熟女反被控誣告起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.