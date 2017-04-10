控警員猛盯胸部 輕熟女反被控誣告起訴
2017-04-10 12:02
〔記者謝君臨／台北報導〕北市一名年約30歲的女子小純（化名），前年8月搭計程車時不慎遺落皮包，司機將皮包送交警方後，警方通知小純前來領取，事後小純卻指控鄭姓警員一直看她胸部、下體涉嫌性騷擾；台北地檢署調閱派出所監視器並傳喚相關證人，認為小純指控不實，將鄭員不起訴；鄭員反控小純誣告，檢方今依誣告罪起訴小純。
檢方調查，104年8月間，小純搭計程車時遺失皮包，司機將皮包送到鄰近派出所，警方通知小純前來領取，但小純領回皮包後，卻向市警局投訴承辦的鄭姓警員一直盯著她的胸部、下體，並控告鄭員性騷擾；小純指控，當下她曾質問鄭員「為何一直看我胸部？」雙方還因此發生言詞爭執。
北檢傳喚鄭員出庭，他喊冤表示，當天將皮包發還小純後，小純即到一旁檢視，雙方互動、交談時間甚短，絕對沒有性騷擾。
檢察官勘驗派出所監視器，發現鄭員與小純僅於發交遺失物時有短暫互動，並無小純所指有言詞爭執一事，且在場人士也證稱當時並無異樣，檢察官因而認定小純捏造事實，提告顯然並非出於誤會。
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