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南市警所整併地方不安 警局長：加強溝通

2017-04-10  11:33

［記者王涵平／台南報導］白河玉豐派出所等值宿所傳整併，引起地方居民不安，南市警局長黃宗仁表示，派出所不會關閉，警力統合運用後，可以提供民眾需求更好的服務，對於地方的不安將會加強溝通，尋求最好的處理方式。

南市議長賴美惠上午在市議會民治議事廳召開「派出所整併，百姓心不安」記者會，邀請市警局長黃宗仁、白河分局長李名昌等人出席，聽取仁德、白河等區里長對警所整併的意見。

里長對於在地派出所整併皆持反對意見，認為派出所對地方治安有幫助，有里長舉例，萬一發生兒子殺父親的案件怎麼辦。

黃宗仁說，派出所不會關閉，只是統合警力運用，合併的派出所也可派員去值班，也能作為民防義警、社區巡守隊的據點，而有些派出所只有3、4人，扣除必要休假人力，小所警力只剩值班人員，即使發生類似兒子殺父親，也派不出警力，將小所警力統合運用，可以發揮更好的效能。

賴美惠表示，警局推動派出所整併，政策卻未能說清楚，引起地方恐慌，市警局有責任加強與地方溝通，化解地方疑慮。

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  • 白河玉豐派出所等值宿所傳整併，引起地方居民不安，南市警局長黃宗仁表示，派出所不會關閉，警力統合運用後，可以提供民眾需求更好的服務，對於地方的不安將會加強溝通，尋求最好的處理方式。（記者王涵平攝）

    白河玉豐派出所等值宿所傳整併，引起地方居民不安，南市警局長黃宗仁表示，派出所不會關閉，警力統合運用後，可以提供民眾需求更好的服務，對於地方的不安將會加強溝通，尋求最好的處理方式。（記者王涵平攝）

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