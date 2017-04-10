「D2惡魔蛋糕」倒閉捲款跑路？ 負責人說話了

2017-04-10 11:31

〔記者邱奕統／桃園報導〕以香蕉巧克力蛋糕從網路竄紅的「D2惡魔蛋糕」，7日傳出支票跳票，負責人塗建為還捲款潛逃，塗建為委託律師發出聲明，強調將以各門市營業收入優先支付員工薪水，並尋求解決公司營運問題。

塗建為委託律師的聲明稿共有3點，內容提及，將尋求兼顧保障員工權益及公司繼續營運的雙贏局面，強調對於應給付給員工的薪資，將以目前各門市的營收優先支付，做法也將遵照多數員工意見進行，強調從未置之不理或捲款潛逃。