「火災搶救班」開訓 北市消防局代訓國軍弟兄

國軍受火災搶救訓。（記者鄭景議攝）

2017-04-10 11:26

〔記者鄭景議／台北報導〕今（10）日台北市政府消防局在防災科學教育館，舉辦「國防部106年度國軍部隊火災搶救班」開訓儀式，國軍為了具體實踐防救災政策連貫性，並積極投入災害防救整備與訓練工作，歷年都會遴選優秀軍、士官，參與內政部消防署各式訓練班期，藉此培訓國軍災害防救種子，厚植部隊救災技能與效能；今日早上在太陽的高溫下，國軍弟兄戴上各式消防裝備，接受燃燒櫃閃燃、空氣呼吸器訓練場等等訓練，他們紛紛汗流浹背，都表示深深感受到消防員的辛苦。

消防局表示，本次由國防部遴派150名人員參訓，課程內容分為基礎、進階及指揮官班三種班期，除理論講解外更落實戰技操作，訓練過程中將使用各項模擬訓練設施進行演訓，協助軍方救災走向科學化、體系化、專業化、實戰化軌道，將訓練與救災直接連接，並對歷年災害案例進行分析與學習，嫻熟各項基本救災器材、設備、搶救技能及救災安全之正確觀念。

此次前來受訓的國防部裝備維保管制中心弟兄，穿起消防衣，進入訓練室中感受模擬火場的高溫；他們表示，國軍的訓練也十分辛苦，但是消防員訓練的辛苦又是不同層面的，要忍受高溫，還要背負全身的裝備，「術業有專攻」，如果沒有親自下場，很難體驗；也有弟兄表示，穿起整身消防裝備，就像要背著一個小孩到處跑跳，比平時軍中穿的裝備還要重，在加上火場中的溫度動輒5、600度，「這個工作真的是用生命在做。」

消防局說，國防部非常重視救災的工作，所以這次委託消防局開班授課；火災隨時都可能發生，而且無法預測，例如地震時，最可怕的不是地震本身而是衍生的火災，所以火災搶救有其重要性，未來國軍也會退伍，退伍之後說不定也會為民間救災盡一份心力，因此消防局非常樂意配合辦理。

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