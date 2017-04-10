他把菲籍女友、娶菲籍妻 竟是為了....
2017-04-10 11:24
〔記者黃良傑／高雄報導〕谷姓藥頭透過菲籍前妻和前女友熟識移工，再與台籍蘇姓船工和陳姓友人組「BOSS」販毒集團，涉嫌販毒給外籍移工，高雄檢警兵分三路，查獲50.21公克和新興毒品「忘憂草捲」，3嫌今遭聲押獲准。
高中肄業的谷嫌（46歲）坦承販毒，原本在前鎮碼頭當搬運工，為了交菲籍女友，他還苦學英文與當地原民語，後發現外籍移工在台沒有買毒管道，並看準外勞中文不通，不會舉報、風險低，靈機一動以英文當毒品交易密語。
高市刑大偵三隊會同港警總隊登船搜索蘇姓（41歲）船工，在船員休息室內查獲安非他命毒品，蘇嫌否認販毒，辯稱只是代谷男送東西、收款，並不知這樣也是販毒；另谷嫌的陳姓友人（44歲）落網，也矢口否認販毒。
警方掌握2男1女菲籍移工指控向谷嫌買毒，並在谷男前鎮租屋處查毒品、吸食器，還查扣到1根「忘憂草捲」，警方查出「忘憂草捲」是新興毒品，屬興奮劑要價200元，施用後會有持續20分鐘，出現麻痺、顫慄、毛細孔放大、心跳加快等反應，影響國人健康甚鉅。
警方發現「BOSS」販毒集團把外籍移工當肥羊，1錢（約3.75公克）的毒品，黑市約1600元，卻賣外勞移工3000元價錢，賺取暴利，上癮的移工毒癮一犯，也只好任由黑心藥頭宰割。
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