人妻供出偷腥地點求脫困 害小王判5個月

2017-04-10 11:15

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名黃姓人妻透過LINE結識張姓小王，2人多次出遊到桃園、新北等汽車旅館做愛。黃婦的丈夫發現妻子手機內有陌生男子傳的訊息，詢問之下才知道她紅杏出牆。黃婦向丈夫認錯，並供出與小王做愛的時間點，終獲丈夫原諒。黃婦的丈夫不滿綠光罩頂，憤對小王提告。基隆地方法院今依相姦罪判處張男有期徒刑5個月。

檢警調查，45歲張姓男子去年1月15日透過LINE結識黃姓人妻，兩人相談甚歡，還相約一起出遊。隔了5天兩人約在金山區某溫泉汽車旅館內做愛，被丈夫發現前，一共在桃園、新北等地汽車旅館發生5次性關係。

黃婦外出次數頻繁引起丈夫疑心，且無意間發現妻子的手機有張男傳的訊息，質問之下，才知道妻子出軌。

黃婦被發現後，對張姓小王提出強制性交告訴，但檢警卻在黃婦與張男對談的訊息中，看見黃婦竟傳「我好怕哪件事後，你不想理我了」等曖昧訊息，認為兩人發生關係是兩情相悅，檢察官認為罪證不足，予以張男不起訴處分。

法官認為，張男到案後也承認犯行，態度尚可，共與黃婦通姦5次，分別處以有期徒刑2個月，應執行5個月，得易科罰金15萬元。