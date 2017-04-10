苗縣警局4位分局長交接 2人返鄉服務

苗栗縣警局舉行四位新任分局長宣誓就職儀式。（記者張勳騰攝）

2017-04-10 11:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局今天舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，由縣府秘書長陳斌山主持，其中新任頭份警分局長賴銘助、通霄警分局長鄭鴻文兩人是返鄉服務；交接後，苗縣局長金浩明隨即帶著新任4位分局長進行「震憾教育」，前往3月10日所發生苗栗市槍擊案的現場，由鑑識科科長作情境教學，並了解苗栗縣車牌辨識系統的運用，要求他們儘快進入狀況。

新任竹南分局長陳宏賓，由大湖分局調任，他在大湖分局長任內對大湖草莓季交通疏導及偏鄉掃毒績效不錯；新任頭份分局長賴銘助是由新竹縣橫山分局長調任，任內對偏鄉掃毒及查緝山老鼠績效卓著，賴曾任苗栗、通霄分局副分局長及苗縣警局公共關係科科長，對苗縣相當熟悉。

新任通霄分局長鄭鴻文由花蓮縣新城分局長調任，鄭是苗栗縣苑裡人，這次返鄉服務，是衣錦榮歸；新任大湖分局長楊贊鈞雖是初次擔任分局長職務，以往的表現優異。

陳斌山指出，每位新任分局長的職務歷練均相當完整，極富領導能力，未來盼全力做好轄區的治安及交通維護工作。