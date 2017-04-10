鎖定路旁店家 毒鴛鴦偷手機變現
2017-04-10 11:05
〔記者楊政郡／台中報導〕魏男與白女兩夫妻忍受不了困苦生活，3年前魏男接觸毒品後，白女也跟著吸毒，已在中部地區連續犯下多起竊盜案，都是趁路旁的飲料店、檳榔攤店員不注意，抓著櫃台的手機、捐款箱等就跑，最近看被害人疑似酒醉，上前佯稱借手機，到手就跑，然後換現金買毒解癮，5日及9日陸續拘提到案，依搶奪及竊盜等罪移請地檢署偵辦。
日前公益派出所獲報，一對騎機車男女，以急事須打電話，向路旁乘涼老人家借用手機，一拿到手機後隨即上車離去，員警追緝者兩名毒鴛鴦多時，因兩人行蹤不定、查緝困難，本月5日晚間南區拘提白女後，又陸續逮捕其丈夫魏男。
警方調查，白女（38歲）與丈夫魏（41歲）原四處打零工過活，但忍受不了清苦生活，3年前魏男接觸毒品，更是三餐不繼，生活變了樣，白女也跟著吸毒，兩人無法自拔四處借錢，家人早已不相往來外，親友也都避之唯恐不及。白女供稱，和先生騎著機車閒晃，看路旁男子疑似酒醉，上前佯稱借手機，看到是高價「愛鳳」，趕緊就跑，最後只賣了2千元，兩人就買毒解饞。
警方調查，兩人已犯下多項毒品及竊盜前科，最近已多次鎖定飲料店或檳榔攤等店家下手，發現沒顧客，趁店員起身上廁所或備料不注意時，由白女下手偷走檯面上的手機，甚至櫃檯前的捐款箱。
初步清查至少涉及超過5起竊盜案。由於兩人犯罪成性，有反覆實施竊盜罪的危險，已建請檢察官向法官聲請「預防性羈押」，兩人已被羈押。
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