海巡隊員巡邏驚見男子跳海輕生 鬼門關前及時搭救
2017-04-10 10:33
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市1名年約50多歲的男子，疑因心情鬱悶，昨晚深夜10時許獨自跑到淡水漁人碼頭跳海輕生，當時巡邏經過的海巡隊員發現海面上有不明物體載浮載沉，仔細一看才發現是落水男子，緊急出動船艇及時將他拉上岸，所幸男子無任何外傷，無生命危險。
北部地區巡防局第二二岸巡大隊淡水第二漁港安檢所副所長簡楷恩表示，經查該名跳水男子未攜帶身分證，對於警消詢問不願透露姓名，滿臉愁容、不發一語，為安全起見，後續將他送往醫院觀察。
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