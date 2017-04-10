女毒蟲耍苦肉計又謊報身分露餡

2017-04-10 10:35

［記者楊政郡／台中報導］高雄市籍陳姓女毒蟲，在台中遇到攔查先耍「苦肉計」企圖博取同情，後來又冒用身分應訊，不料冒用姊姊的身分，姊姊卻是正因毒品案被通緝，最後還是露餡，她還對警方表示原想把剩餘毒品吸就戒毒，還沒吸完就被抓，依毒品案移送法辦。

中市警四分局黎明派出所員警，9日在五權西路與黎明路口時，發現38歲女子神色緊張，見警接近更是慌張，上前盤查，她說「家中大姊有施用海洛因，僅剩其一人清白，不能讓媽媽傷心」等語，企圖讓員警放過她，員警要她出示身分，她竟冒用姊姊身分，不料姊姊卻是毒品通緝身分，更讓員警直接對她上銬，後來才坦承謊報身分，也交出身上海洛英及注射針筒（海洛英1.12公克，針筒3支）。

經警方調查陳女是高雄市人，91年就施用第一、二級毒品，105年間才因毒品案入監，今年2月因頭部外傷保外就醫，保外期間竟又被高雄市警方查獲毒品送辦，當天是心情鬱卒北上台中訪友散心，又在台中被抓。

陳女說日前毒品案又遭警查獲心情不佳，原想將剩餘毒品施用完畢後即戒掉從良，還沒用完又被抓了，警方依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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