廢墟男屍伴隨腳尾飯 民俗學者認為其中「有詭」

民俗專家林茂賢表示，一般來說腳尾飯都是生者替死者準備，「沒有自己準備這種事」，認為此案十分弔詭。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-04-10 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕夜遊團體「鬼故事夜遊團」日前到宜蘭新峰瀑布廢棄遊樂區夜遊，竟然發現一具躺在紙錢上的男屍，腳邊還擺著腳尾飯及紙錢，民俗專家林茂賢表示，一般來說腳尾飯都是生者替死者準備，「沒有自己準備這種事」，認為此案十分弔詭。

根據《蘋果日報》報導，專研台灣風俗的台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢指出，一般腳尾飯是死者家屬為死者準備，讓死者在「路上」有得吃，另外還會準備「腳尾紙」、「腳尾燈」等物品，不過並沒有「為自己準備腳尾飯這種事」，林茂賢認為除非是「他殺」，兇手幫他準備的。

林茂賢強調，這些喪葬用品多半是由生者替死者準備，很少聽聞死者替自己準備，且腳尾飯也不會拿香插在白飯上拜自己，認為此案件十分弔詭。

警方表示，死者疑似為燒炭自殺，身分疑是設籍新北的陳姓竊盜通緝犯；資深員警則研判，不排除有人進入祭拜，檢警目前正釐清是否另有隱情。