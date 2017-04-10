油漆工上網自學改造槍械 住處如地下兵工廠

警方在廖嫌住處查獲的大批槍械及工具，宛如地下兵工廠。（記者歐素美翻攝）

2017-04-10 10:17

〔記者歐素美／台中報導〕廖姓油漆工上網自學及購買器材改造槍械，台中市刑大偵五隊獲報在其住處查獲大批零組件及仿貝瑞塔式改造手槍2枝、改造空氣槍1枝等，廖男供稱改造槍枝只是興趣，並未販售，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將他移送台中地方法院檢察署偵辦。

台中市刑大偵五隊接獲線報指出，家住太平區的廖姓男子（47歲）涉嫌購買大量槍枝零組件及器具，自行加工改造，並持有具殺傷力的槍枝，警方組成專案小組佈線調查及蒐集相關證據，本月6日持搜索票前往其住處搜索，當場查獲仿貝瑞塔式改造手槍2枝、改造空氣槍1枝、消音器4支及大批零組件、改造工具等證。

警方表示，廖嫌平日以油漆工為業，並無槍砲等前科，警方在其油漆工具倉庫內的「油漆桶」取3把槍枝成品，現場並有大量改造工具及零組件等，宛如地下兵工廠，疑懷廖男改造槍枝販售謀利。

但廖嫌供稱「改槍只是興趣」，上網自學技術及購買器材改造槍枝供自己賞玩，僅曾裝上消音器至太平山區試射而已，否認有販售牟利、擁槍恐嚇等情事，警方依槍砲罪嫌將他送辦，並持續追查其是否涉及其他不法行為。