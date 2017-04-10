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自廢武功？ 司法院：可思考取消法律提案權

2017-04-10  10:19

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部揭密司法院擁有法律提案權是國民黨中常會決定的，司法院對應否保留法律提案權則採取開放態度，表示等司法院逐步裁併終審法院和完成司法院審判機關化，落實大法官釋字第530號解釋後，可重新思考司法院要不要保留法律提案權。

民國88年召開的全國司法改革會議做出結論，要求司法院逐步裁併終審法院，完成金字塔形訴訟制度，並達成「司法院審判機關化」和「司法行政一元化」，大法官會議因此做出釋字第530號解釋，要求司法院照辦，不過因司法院和各終審法院意見不一，加上立法院也有不同聲音，因此拖了18年，至今無法落實釋字第530號解釋意旨。

司法院長許宗力去年9月被提名為司法院長後曾表示，將落實大法官會議釋字第530號解釋的「司法院審判機關化」意旨，未來司法院只負責審判，不做司法行政，因此也沒有法案的提案權。

許宗力上述發言引發各界關注，前司法院副院長蘇永欽去年10月1日在卸任歡送會表示反對，蘇指出，司法院應保有提案權，且如將司法院審判機關化，實務上很難執行，司法院根據大法官會議釋字第175號解釋，享有提案權，因此司法院提案時，不須考量政治選舉和政黨關係，如讓提案權交由須對政黨政治負責的行政機關，可能影響司法院的獨立性。

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  • 司法院對應否保留法律提案權則採取開放態度，表示等司法院逐步裁併終審法院和完成司法院審判機關化，落實大法官釋字第530號解釋後，可重新思考司法院要不要保留法律提案權。圖為司法院長許宗力。（資料照，記者廖振輝攝）

    司法院對應否保留法律提案權則採取開放態度，表示等司法院逐步裁併終審法院和完成司法院審判機關化，落實大法官釋字第530號解釋後，可重新思考司法院要不要保留法律提案權。圖為司法院長許宗力。（資料照，記者廖振輝攝）

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