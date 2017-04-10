控留學校友網路誹謗 名音樂家敗訴

2017-04-10 09:41

〔記者王俊忠／台南報導〕曾甄選台灣國家樂團的名音樂家，控訴同在歐洲某音樂大學求學的梁姓校友在網路誹謗他「只是念進修班，可變博士畢業、取得教育部博士證明，很敢、這麼好念」，損害其名譽，求償50萬元，但被台南地院判敗訴；此案還可上訴二審。

這位音樂家表示，他從86年到96年先後在歐洲某國2所音樂學校求學，畢業取得「Diplom、Postgraduale」文憑。87年到95年，梁某曾與他同時就讀一所音樂大學，但梁在校期間未通過任何考試、未取得任何文憑，兩人未曾謀面，後來，梁就轉到德國另校就讀。

音樂家指控，梁某於98年底在德國上網到噗浪社群網站po文指「拜託，你沒有畢業，只是念進修班，敢寫這樣去教育部公證，已是居心不良，在教育部沒詳查學歷下發給你博士證明，就該偷笑，你非但沒反省，還說要提告，太不要臉了吧！進修班可以變成博士畢業，這麼好念，我也要去，你就是很敢」。

音樂家痛批這些文句對他是不實誹謗與辱罵，使他人格名譽受損，他直到103年4月在網路查詢才得知梁對他有侵害名譽行為，提告向梁求償50萬元與要求上網刊登道歉啟事。

被告梁某駁說，是因看到98年8月台灣有媒體報導這位音樂家的學歷爭議新聞，自己也在該音樂大學讀過，對修課方式與取得學歷證明有一定程度瞭解，他認知音樂家的學歷確有爭議性，只是與特定友人在網路聊天時，基於認知的事實對可受公評之事表達意見，並不構成侵權，原告不必把有爭議的事件無限擴大。

台南地院法官查指梁某說看到媒體報導才上網陳述，應屬事實，並認為國家樂團成員甄選涉及公共利益，屬於公共性議題，甄選的職務也屬公眾人物，其學經歷能否擔任國家樂團成員？一般民眾關注，自屬可受公評事項，梁某部分用語雖尖酸刻薄，讓原告覺得不快或影響名譽，但梁主要是針對音樂家的學經歷可受公評事項做意見表達，用語雖尖酸，但並非以損害原告名譽為唯一目的，仍應先推定梁是善意發表的言論，難謂有不法侵權情事，判梁不必賠償、也不必刊登道歉啟事。