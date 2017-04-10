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黨國不分！38年前司法分工由國民黨決定

2017-04-10  08:44

〔記者項程鎮／台北報導〕黨國不分再添一樁！

法務部首度揭密，指民國68年「審檢分隸」時，竟是由國民黨中常會的一紙決議，決定司法院和法務部的行政業務配置與劃分，已違反「法治國原理」，法務部將在上午召開的全國司法改革國是會議提出建議，當初黨國不分的司法行政劃分應改變，司法院的法律提案權應歸由法務部掌理。

法務部強調，司法院不該擁有法律提案權，應回歸一元化，統統交由法務部掌理，才符合法治國家的權力分隸原則。

法務部指出，68年間國民黨中常會決議，確立15項審檢分隸原則，其中包括司法行政監督和法律提案權等，再由行政院和司法院組成17人專案小組，根據上述15項原則執行審檢分隸作業，並經由大法官釋字第175號解釋，讓司法院取得法律提案權，從此司法行政變成司法院和法務部共享的雙頭馬車，形成相互牽制的不合理情形。

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  • 法務部揭密黨國不分導致司法行政變成司法院和法務部雙頭馬車緣由。（記者項程鎮翻攝）

    法務部揭密黨國不分導致司法行政變成司法院和法務部雙頭馬車緣由。（記者項程鎮翻攝）

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相關關鍵字： 司改國是會議 司法改革 司法院 法務部 法律提案權 行政業務 黨國不分
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