黨國不分！38年前司法分工由國民黨決定

2017-04-10 08:44

〔記者項程鎮／台北報導〕黨國不分再添一樁！

法務部首度揭密，指民國68年「審檢分隸」時，竟是由國民黨中常會的一紙決議，決定司法院和法務部的行政業務配置與劃分，已違反「法治國原理」，法務部將在上午召開的全國司法改革國是會議提出建議，當初黨國不分的司法行政劃分應改變，司法院的法律提案權應歸由法務部掌理。

法務部強調，司法院不該擁有法律提案權，應回歸一元化，統統交由法務部掌理，才符合法治國家的權力分隸原則。

法務部指出，68年間國民黨中常會決議，確立15項審檢分隸原則，其中包括司法行政監督和法律提案權等，再由行政院和司法院組成17人專案小組，根據上述15項原則執行審檢分隸作業，並經由大法官釋字第175號解釋，讓司法院取得法律提案權，從此司法行政變成司法院和法務部共享的雙頭馬車，形成相互牽制的不合理情形。