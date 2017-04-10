潭子民宅凌晨火警 7人緊急逃生

消防人員破門而入。（記者歐素美翻攝）

2017-04-10 08:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區大富路一處辦公室兼住宅的3樓建築，今天凌晨1點多，住戶發現1樓辦公室起火，趕緊打119報案，消防局出動救援，7名住在2、3樓的民眾逃到陽台等待救援，經消防人員以梯子將人救下脫困，再破門進入撲滅火勢，幸僅一人輕微嗆傷，送醫後無大礙。

潭子區大富路一處3樓鐵皮加蓋房屋，今天凌晨1點多疑因電線走火，一樓辦公室事務機起火，住在樓上的一名女子尚未睡覺，聽見起火聲響，趕緊叫醒其他人逃生，現場共7人分別逃到2、3樓陽台，消防局出動頭家厝、四平、潭子分隊等救災（護）車輛共12輛、35人前往到場救援，先架長梯協助住戶逃生，再從1樓破門進入找到火點滅火，很快就控制火勢。

消防局表示，現場1樓辦公室起火燃燒，櫃子等雜物毀損，財物損失約5萬元，其中，一名60歲男子因咳嗽要求送醫，經送往醫院檢查僅輕微嗆傷，無大礙；起火原因，消防局不排除是電線走火所致，但詳細因素還有待調查釐清。