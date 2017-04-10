潭子民宅凌晨火警 7人緊急逃生
2017-04-10 08:17
消防人員破門而入。（記者歐素美翻攝）
〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區大富路一處辦公室兼住宅的3樓建築，今天凌晨1點多，住戶發現1樓辦公室起火，趕緊打119報案，消防局出動救援，7名住在2、3樓的民眾逃到陽台等待救援，經消防人員以梯子將人救下脫困，再破門進入撲滅火勢，幸僅一人輕微嗆傷，送醫後無大礙。
潭子區大富路一處3樓鐵皮加蓋房屋，今天凌晨1點多疑因電線走火，一樓辦公室事務機起火，住在樓上的一名女子尚未睡覺，聽見起火聲響，趕緊叫醒其他人逃生，現場共7人分別逃到2、3樓陽台，消防局出動頭家厝、四平、潭子分隊等救災（護）車輛共12輛、35人前往到場救援，先架長梯協助住戶逃生，再從1樓破門進入找到火點滅火，很快就控制火勢。
消防局表示，現場1樓辦公室起火燃燒，櫃子等雜物毀損，財物損失約5萬元，其中，一名60歲男子因咳嗽要求送醫，經送往醫院檢查僅輕微嗆傷，無大礙；起火原因，消防局不排除是電線走火所致，但詳細因素還有待調查釐清。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 火警
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 眼鏡蛇泡酒一個月後「復活」 咬死人
- 準備剷除北韓核武 美國務卿：中國同意
- 立委將提案 卸任正副總統禮遇金砍剩8萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》MOFA welcomes Washington’s adherence to TRA
- 老蕭30而立 神祕大禮是...
- 集英社慶百歲 太平歌樂大會親
- 財神爺生日 4000人擲筊博金牌
- 川習會後展望》學者：華府將台美關係、美中關係脫鉤
- 登36層刀梯 2名9歲童晉升法師
- 埃及兩基督教教堂驚爆 已釀43死119傷
- 民調：林佳龍滿意度高 大勝藍營3戰將
- 世界球后戴資穎「新南向」 星馬印皆主場
- 散步到一半海邊昏睡 女全身爬滿數千隻螞蟻
- IS趕盡殺絕 埃及科普特人宿命
- 【愛讀書】 《未果的差事》
- 焦點評論》川習會後的務實考驗
- 基隆吉隆有線電視 今起分區關類比訊號
- 《玩很大》遭爆搭機遲到還飆罵 吳宗憲斥不實喊肉搜
- 資本額未達500萬小劇團邀國外編導 將彈性放寬
- 大膽！張學友被叫劉德華 歌神反應好驚人
- 郭阜林開轟秘訣竟是…瞄準月亮
- 席琳娜黑色性愛趴玩多P 色情網站造假
- 烏日九德區段徵收 抵價地比例維持50%
- 美國航母來了！北韓平壤街頭辦舞會、馬拉松照跑
- 台股開盤上漲6.92點 報9880.29點
- KD復出第1球就灌 勇士14連勝
- 〈愛瘋迷〉聰明女人 切忌裝瞎
- 所得申報差很大 男是女性1.58倍
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 猴硐～雙溪宜蘭線拉直加速 本月完成研究
- 吳綺莉裝病 偷偷探望小龍女
- 〈戀愛絮語〉相許
- 家產不落外姓 男受贈財產占61％
- 聲樂界林志玲被指整形？雙胞胎妹妹也懷疑
- 新光金將改選情勢詭譎 外資圍攻大買50萬張
- 人生如果可以重來 李麗華仍會接受倪敏然
- 社論》談笑間，不戰而屈中國之兵！
- 大同智慧電表搶單 立委批台電包庇
- 川普令幕僚獻策 籌劃剷除北韓核武威脅
- 代言「帶衰」世大運 柯P摔出逆轉勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：潭子民宅凌晨火警 7人緊急逃生
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分