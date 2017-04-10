| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

潭子民宅凌晨火警 7人緊急逃生

消防人員破門而入。（記者歐素美翻攝）

2017-04-10  08:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區大富路一處辦公室兼住宅的3樓建築，今天凌晨1點多，住戶發現1樓辦公室起火，趕緊打119報案，消防局出動救援，7名住在2、3樓的民眾逃到陽台等待救援，經消防人員以梯子將人救下脫困，再破門進入撲滅火勢，幸僅一人輕微嗆傷，送醫後無大礙。

潭子區大富路一處3樓鐵皮加蓋房屋，今天凌晨1點多疑因電線走火，一樓辦公室事務機起火，住在樓上的一名女子尚未睡覺，聽見起火聲響，趕緊叫醒其他人逃生，現場共7人分別逃到2、3樓陽台，消防局出動頭家厝、四平、潭子分隊等救災（護）車輛共12輛、35人前往到場救援，先架長梯協助住戶逃生，再從1樓破門進入找到火點滅火，很快就控制火勢。

消防局表示，現場1樓辦公室起火燃燒，櫃子等雜物毀損，財物損失約5萬元，其中，一名60歲男子因咳嗽要求送醫，經送往醫院檢查僅輕微嗆傷，無大礙；起火原因，消防局不排除是電線走火所致，但詳細因素還有待調查釐清。

廣告
  • 潭子區一處民宅兼辦公室，發生火災。（記者歐素美翻攝）

    潭子區一處民宅兼辦公室，發生火災。（記者歐素美翻攝）

  • 屋內一樓的事務機被燒毀，疑為起火點。（記者歐素美翻攝）

    屋內一樓的事務機被燒毀，疑為起火點。（記者歐素美翻攝）

  • 住戶爬梯子逃生。（記者歐素美翻攝）

    住戶爬梯子逃生。（記者歐素美翻攝）

  • 消防人員架梯子供住戶從2、3樓逃下求生。（記者歐素美翻攝）

    消防人員架梯子供住戶從2、3樓逃下求生。（記者歐素美翻攝）

  • 潭子一處民宅火警，消防人員清出屋內雜物。（記者歐素美翻攝）

    潭子一處民宅火警，消防人員清出屋內雜物。（記者歐素美翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：潭子民宅凌晨火警 7人緊急逃生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.