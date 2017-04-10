轉彎未注意 休旅車險輾過行人

2017-04-10 00:06

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區一名蔡姓男子晚間9時許經過福德一路時，遭一輛左轉的休旅車撞上，差點輾壓過去。路人見狀立刻通報119救人，所幸案發地點就在消防分隊旁，救護人員即刻將患者送醫救治，無生命危險。警方也到場勘查，釐清肇事原因。

新北市消防局第六大隊社后分隊，於晚間9時許接獲通報指出，分隊旁的新社后橋，有一名男子遭車撞傷。隊員鄭濬懷、賴坤興、金聖淇立刻前往現場，將38歲蔡姓男子救起，初步檢視他的傷勢，發現他雙腳擦傷、左手臂疑似骨折，馬上把人送往醫院救治。

因撞擊時蔡男倒在地上，路過的民眾誤以為他被車輪輾過，非常緊張，所幸只是被車頭撞傷，無生命危險；肇事的休旅車車頭也因為撞到行人，破了一個洞。